Snowpiercer, Daveed Diggs commenta il colpo di scena dell'ultimo episodio

Daveed Diggs, che interpreta Andre Layton nella serie Snowpiercer, ha parlato del clamoroso colpo di scena avvenuto nell’ultimo episodio andato in onda, il secondo della seconda stagione, dello show targato TNT.

Nell’episodio intitolato ‘Una fiamma pronta a divampare’ si scopre che il personaggio di Josie Wellstead, interpretata da Katie McGuinness, che si pensava fosse morta è in realtà viva.



Zarah Ferami (Sheila Vand) l’ha riconosciuta nonostante i segni di congelamento su tutto il suo corpo e alla fine quando Layton ha appreso della sua sopravvivenza è corso subito da lei essendo stato un suo potenziale interesse amoroso e una persona a lei molto vicina.

L’attore ha spiegato che mentre i due non sono pronti per una cosa romantica immediata, non è detto che non succederà mai.

"In termini di rapporto tra lei e Layton...il tempo è così compresso su questo treno, sempre, e così tante cose accadono continuamente", ha detto Diggs a CinemaBlend.

"Ma c'è qualcosa che trovo davvero onesto in una relazione che vede due persone che sono chiaramente innamorate ma sono costrette a separarsi dalle circostanze e poi hanno vite complicate l'una senza l'altra e poi tornano insieme” ha spiegato.



Sean Bean ha parlato del suo personaggio in Snowpiercer e vi segnaliamo inoltre che Snowpiercer è stato rinnovato per una terza stagione.