Snowpiercer: Daveed Diggs racconta la caduta dell'umanità nel prologo animato

Dopo la pubblicazione del primo trailer, Snowpiercer si è presentato al Comic Con di NewYork, dove sono emersi vari dettagli ed è stato anche pubblicato un prologo animato in cui il protagonista Daveed Diggs racconta gli eventi che hanno portato a un'umanità confinata su un treno in moto perpetuo.

La serie è un adattamento del film del 2013, diretto da Bong Joon-ho e basato a sua volta sulla graphic novel francese Le Transperceneige. Però, Snowpiercer presenterà differenze rispetto al lungometraggio e mostrerà anche nuovi personaggi.



Il video, che trovate in cima all'articolo, funge da prologo e racconta gli esperimenti per provare a bloccare il riscaldamento globale, tutti falliti miseramente, e come si è arrivati alla creazione del treno in cui vive quel che resta dell'umanità. Fino a questo punto, chi ha già visto il film non troverà nulla di nuovo, ma le cose cambieranno con i primi episodi, previsti nella primavera del 2020.



All'inizio Snowpiercer era previsto per la TBS, ma nel corso del panel è stato annunciato che andrà in onda su TNT. I protagonisti saranno Daveed Diggs e Jennifer Connelly, che saranno rispettivamente Andre e Melanie, e si incontreranno in un modo simile a quello avvenuto tra i personaggi interpretati da Chris Evans e Tilda Swinton nel film omonimo. I due saranno a capo della rivolta che parte dal fondo del treno.