Snowpiercer: ecco quali saranno le differenze rispetto al film di Bong Joon-ho

Nel corso del New York ComicCon lo showrunner e i protagonisti di Snowpiercer di TBS si sono riunite per discutere di cosa ci aspetta nel folle viaggio in treno della nuova serie tv.

Gli attori Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Lena Hall, Steven Ogg e lo showrunner Graeme Manson sono apparsi all'evento svelando diversi nuovi dettagli sulla serie che, come il film Bong Joon-ho del 2013, è basata sulla graphic novel francese Le Transperceneige.

"Il film inizia nella coda del treno e prosegue in maniera lineare fino al vagone principale", ha detto Manson, parlando della differenza tra la sua interpretazione di Snowpiercer e il film del 2013 con Chris Evans. "Anche noi abbiamo lo stesso tipo di spinta, anche noi ci dirigiamo verso al motore del treno, ma noi rimbalziamo fra le varie classi per raccontare un vero e proprio dramma, una storia di classismo ... Riguarda il classismo. Riguarda l'immigrazione. Riguarda la detenzione. È sui cambiamenti climatici. È un bellissimo arazzo esistenziale con cui possiamo lavorare."

Nello specifico, invece di concentrarsi solo sui personaggi che sono oppressi nelle classi inferiori del treno, quelli che vivono nella parte della coda, la serie abbraccerà prospettive da tutte le sezioni. "Il treno è lungo come 1.001 auto - è lungo 10 miglia. Abbiamo una mappa del treno. È piuttosto un mostro, questo treno. È un personaggio a sé".

La serie divergerà dal film introducendo anche un misterioso omicida che occuperà non poco il tempo del personaggio di Diggs Layton - un detective dell'omicidio nell'era pre-congelamento. "Il mistero dell'omicidio è un modo conveniente e raccapricciante di addentrarsi nel cuore della storia", ha spiegato Manson.

Snowpiercer arriverà su TBS nel corso del 2020. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Snowpiercer