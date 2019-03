Snowpiercer: entra nel cast della serie anche Rowan Blanchard

Secondo Deadline, Rowan Blanchard si è unita al cast della serie tv targata TNT, dal titolo Snowpiercer, basata sull'omonimo film. La giovane attrice è maggiormente nota per il suo ruolo nella serie Girl Meets World, in onda su Disney Channel, nella quale interpreta il personaggio di Riley Matthews, figlia del protagonista di Boy Meets World.

Snowpiercer si basa sul film del 2013 diretto da Bong Joon-ho, a sua volta basato sul romanzo francese del 1983, Le Transperceneige. Lo show immaginerà un futuro desolato, dove la Terra è diventata una tundra quasi inabitabile e gran parte della popolazione umana è stata relegata in una locomotiva perennemente in movimento.



Il cast del film comprendeva star del calibro di Chris Evans e Tilda Swinton mentre la serie vedrà la partecipazione di Jennifer Connelly, insieme a Daveed Diggs e Mickey Sumner. Rowan Blanchard interpreterà un'adolescente di nome Alexandra, con la possibilità di potersi unire al cast regolare con una partecipazione più costante nel caso la prima stagione riscontri un buon successo di pubblico.



Il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, co-dirigerà il primo episodio insieme a James Hawes, che in precedenza aveva lavorato a The Alienist insieme alla regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins.

Bong Joon-ho, che diresse il film, parteciperà in qualità di produttore esecutivo, così come Chan-wook Park.