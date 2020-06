Snowpiercer, grandi novità per i fan della serie Netflix: tutti i dettagli

Si era già parlato del rinnovo di Snowpiercer e ora è ufficiale: A dare la notizia ai numerosi fan dello show ispirato alla pellicola omonima di Bong Joon-ho ci ha pensato Netflix, con un messaggio sui suoi canali social.

Potete vedere il breve filmato in calce alla notizia, condiviso sul profilo ufficiale di Twitter della multinazionale dello streaming. Immerso in un paesaggio completamente ghiacciato è possibile vedere il numero 2, prima della comparsa del titolo dell'opera. Come si poteva immaginare, i numerosi appassionati della serie hanno condiviso il loro entusiasmo nei commenti al tweet. Vedremo quindi come continueranno le vicende di Layton, protagonista con il volto di Daveed Diggs, e del resto dell'umanità, costretta a vivere nei binari di un treno dopo un evento catastrofico che ha reso la vita sulla Terra impossibile.

La popolazione sopravvissuta è stata divisa in scompartimenti molto diversi a seconda della loro ricchezza, quando un omicidio costringe Melanie, personaggio interpretato da Jennifer Connelly, a chiedere l'aiuto di Layton, che si troverà a viaggiare tra i vagoni del treno. Non sappiamo ancora quando sarà possibile vedere le puntate inedite, nel frattempo vi lasciamo con le nostre prime impressioni su Snowpiercer, in cui analizziamo la prima parte della stagione di esordio.