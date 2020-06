Snowpiercer, l'interprete di LJ Forger parla di quel sorprendente plot twist

Seguendo la sua pubblicazione settimanale su Netflix, Snowpiercer è arrivato al suo quinto episodio, giro di boa della prima stagione, e durante gli eventi della puntata c'è stato un grandissimo plot twist dedicato a uno dei personaggi della serie tratta dall'omonima graphic novel francese, per l'esattezza a LJ Forger.

Sotto processo per gli omicidi avvenuti sul Treno, LJ ha infatti mostrato la sua vera natura in un episodio molto affascinante. Innocua e innocente davanti ai suoi genitori ma testarda e arrogante di fronte a Melanie, LJ ha mostrato le sue distinte personalità, senza riuscire a convincere la giuria della sua innocenza e venendo dichiarata colpevole. Però a questo punto si scopre che la ragazza aveva da tempo un asso nella manica, tanto da costringere Melanie a commutare la sentenza.



Parlando con Digital Spy, Annalise Basso, interprete di LJ, ha spiegato com'è stato interpretare un personaggio tanto contorto: "Mi sento con più naturalezza il cigno bianco della storia, perché quella personalità da cigno nero mi è sempre stata un po' estranea. Essere in grado di switchare le personalità è stato però molto divertente, esplorare il comportamento di tutti e due i personaggi, perché è questo suo interpretare diversi personaggi a rendere proprio LJ tanto imprevedibile e divertente da guardare".



Continua: "È letteralmente psicotica, e quindi deve far credere alle persone che quella che vedono sia effettivamente la vera LJ. Per me è stata una grandissima sfida, questo continuo scoprire piccolo pezzi delle tante maschere che indossa, ma anche capire quali di queste personalità hanno risuonato con la mia permettendomi così di rendere il personaggio più credibile. Volevo che il pubblico la vedesse cambiare tra le sue maschere. E spero che sia stato notato e che questo li abbia davvero spaventati".



Avete visto l'episodio? Cosa ne pensate?