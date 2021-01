Snowpiercer: Kevin Smith colpito dalla scrittura della serie Netflix

La prima puntata della seconda stagione di Snowpiercer è disponibile su Netflix, mostrandoci la continuazione delle avventure dei due protagonisti. Nel frattempo Kevin Smith ha dato il suo parere sulla serie dopo aver visto la prima parte.

Il famoso regista ha voluto condividere una sua breve recensione della prima stagione di Snowpiercer in una puntata del podcast intitolato "Fatman Beyond", programma che conduce insieme a Marc Bernardin e che è disponibile su YouTube. Kevin Smith ha quindi detto la sua sulla serie incentrata sul film omonimo di Bong Joon-ho, uscita nelle sale cinematografiche nel 2014 e che ha riscosso un discreto successo. Ecco il suo commento: "Se non avete visto lo show, recuperatelo subito. Hanno trovato un modo per farlo diventare una serie TV, facendolo diventare una storia incentrata su un omicidio. Daveed Diggs è un detective, poco prima di riuscire a guidare una rivoluzione viene chiamato nelle carrozze più avanti per indagare su questo crimine. Proprio quando stai per pensare, ok ho capito come continuerà, ti sorprende. Essendo una persona che apprezza le opere mediatiche e che sta scrivendo una serie, ho trovato molto interessante come hanno ampliato le vicende".

Fateci sapere con un commento alla notizia se siete d'accordo con la recensione di Kevin Smith, nel frattempo vi segnaliamo che Snowpiercer è stata rinnovata per una terza stagione.