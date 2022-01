Snowpiercer: non perdetevi il trailer della terza stagione!

In molti erano dubbiosi su questo show quando ha debuttato nel 2020, ma adesso, mentre arriva su TNT con il suo terzo capitolo, Snowpiercer viene rinnovato per una quarta stagione. Una notizia incredibile per i fan della serie, che adesso si preparano a vedere i nuovi episodi che saranno trasmessi dal 24 Gennaio su TNT. Ecco un nuovo trailer e un poster della stagione in arrivo.

Come sappiamo, Snowpiercer è ambientata nel 2026, qualche anno dopo che una catastrofe ha provocato una nuova era glaciale, uccidendo la vita sul pianeta. A sopravvivere sono solo i passeggeri di un treno composto da oltre mille vagoni, lo Snowpiercer. Nel trailer della seconda stagione scopriamo che ci sono in verità dei sopravvissuti anche al di fuori del treno, suggerendo una realtà e un futuro che vanno oltre quel luogo. Tuttavia le lotte e la politica di bordo continueranno, anzi, si intensificheranno, dando vita a uno scontro esplosivo tra carrozze, che vedrà come grande protagonista Mr. Wilford nel tentativo di tornare ad esercitare il suo potere. Ci aspettiamo dunque una serie di episodi piuttosto movimentati, in cui vedremo anche delle aggiunte al cast di Snowpiercer.

L'interprete di Melanie nello show, Jennifer Connelly, ha parlato delle dinamiche della serie nel corso di un'intervista con Collider, concentrandosi sull'apporto di un personaggio come Wilford. "Credo che sia davvero un cattivo delizioso" ha detto l'attrice. "È un avversario incredibile. Pensi che si stia andando da una parte, e poi scopri che c'è un'altra situazione che bisogna affrontare. Il suo essere pericoloso è dato in parte dalle sue motivazioni, ma anche dal suo essere così d'effetto perché è così incredibilmente affascinante."

Godetevi il trailer che troverete in cima all'articolo!