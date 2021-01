Snowpiercer: Nuovi personaggi e colpi di scena nel trailer della seconda stagione

Dopo aver scoperto la data di inizio di Snowpiercer, vi segnaliamo il nuovo trailer della serie, presente nel catalogo di Netflix, giunta alla seconda stagione e ispirata al film del regista coreano Boong Joon-ho.

Trovate il filmato in calce alla notizia, pubblicato dall'account ufficiale di YouTube di TNT. Come sapete la storia di Snowpiercer è ambientata all'interno di un treno su cui si trovano i sopravvissuti ad un evento apocalittico, che ha reso la Terra una landa ghiacciata. Alla fine della prima stagione, i protagonisti Jennifer Connelly e Daveed Diggs avevano scoperto che il misterioso Mr. Wilford, personaggio interpretato da Sean Bean, è vivo e si trova su un secondo treno, che potrà salvare i passeggeri dello Snowopiercer. Il prossimo 25 gennaio potremo vedere le puntate inedite della seconda stagione, che come avete potuto notare dal trailer, si preannunciano ricche di colpi di scena e azione.

Assisteremo inoltre alla sfida per la leadership di Layton e di Mr. Wilford, mentre Melanie è impegnata ad indagare sulle vicende del mondo di Snowpiercer. Siamo sicuri che gli appassionati saranno entusiasti di questa seconda stagione, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista alla showrunner di Snowpiercer, in cui svela qualche retroscena delle vicende dello show prodotto da TNT.