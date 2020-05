Snowpiercer, quando escono i nuovi episodi su Netflix?

Da qualche giorno sono disponibili su Netflix i primi due episodi di Snowpiercer, la serie TV ispirata al fumetto di Jacques Lob e Jean Michel Charlier già adattato dal regista premio Oscar Bong Joon-Ho, che ha contribuito allo show in veste di produttore esecutivo. Ma quando arriverà il resto della stagione?

Essendo trasmessa negli USA da TNT, la serie seguirà una programmazione rispetto agli originali Netflix: dopo la doppia premiere, infatti, gli episodi di Snowpiercer saranno pubblicati singolarmente ogni lunedì. Di seguito potete trovare tutte le date:

Episodio 3: 1° giugno 2020

Episodio 4: 8 giugno 2020

Episodio 5: 15 giugno 2020

Episodio 6: 22 giugno 2020

Episodio 7: 29 giugno 2020

Episodio 8: 6 luglio 2020

Episodio 9: 13 luglio 2020

Episodio 10: 20 luglio 2020

Ambientata in una nuova era glaciale causata da un esperimento fallito, la segue segue un gruppo di sopravvissuti viaggia su di un treno speciale chiamato Snowpiercer che è in costante movimento. Le differenze fra i passeggeri, però, portano presto alla rivolta: lo scenario post-apocalittico ha causato una drammatica differenza di classe: le persone più povere infatti sono costrette a viaggiare in vagoni spogli e privi di tutte le comodità, mentre i più agiati si godono i lussi della parte opposta del treno. Tuttavia, tutto cambierà quando il protagonista guiderà una rivolta contro gli abitanti degli altri vagoni.

