Snowpiercer, quando e dove vedremo la quarta e ultima stagione? Risponde l'attore

Tra riprese interrotte e 14 ospedalizzazioni per Snowpiercer, sembrava che la quarta stagione non avrebbe mai visto la lue. Ad aggiornarci su quando e dove potremo guardare i nuovi episodi è Mike O'Malley, interprete di Sam Roche.

"In realtà, anche io sono alla ricerca di una risposta" ha dichiarato l'attore, per poi aggiungere che la quarta stagione vanterà "un'incredibile narrazione, realizzata dal nostro showrunner Paul Zbyszewski". Qualche punto di riferimento? "La quarta stagione è in fase di elaborazione, e finirà da qualche parte".

Parole estremamente vaghe, ma comunque testimonianti che il progetto non si è ancora renato e, al contrario, rimane più vivo che mai. La cancellazione di Snowpiercer 5 aveva già preoccupato i fan: assistere a un ulteriore cambio di programma sarebbe stato a dir poco deludente.

Per chi non conoscesse la serie TV in questione, è ambientata nel 2026, quando il mondo appare ormai come un'immensa e desertica landa di ghiaccio. Gli unici sopravvissuti viaggiano su un treno che percorre perpetuamente un giro intorno alla Terra, ma tra i binari regna sovrana la disparità sociale. Riuscirà la rivolta a migliorare la situazione?

Le prime stagioni comprendono trenta episodi – dieci per ciascuna –, mentre nel cast, oltre a O'Malley, ricordiamo anche Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner e Alison Wright. Nel 2021 Diggs ha conseguito il Critics' Choice Super Awards come miglior attore in una serie d'azione.

In definitiva, la quinta stagione non ha ancora coordinate certe, ma siamo sicuri che l'attesa per la quinta stagione ripagherà gli appassionati e concluderà la storia fantascientifica nel migliore dei modi.