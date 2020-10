Snowpiercer: Sean Bean protagonista delle immagini della seconda stagione

Sono passati già due mesi dall'ultimo teaser trailer di Snowpiercer, i numerosi appassionati della serie di Netflix saranno felici di sapere che il colosso dello streaming ha condiviso delle nuove foto dedicate allo show.

L'opera, prodotta da TNT e ispirata alla graphic novel omonima, espande il mondo visto nella pellicola di Bong Joon-ho, nel corso delle puntate abbiamo anche fatto la conoscenza di Mr. Wilford, misterioso personaggio interpretato da Sean Bean. In calce alla notizia potete trovare delle foto incentrate su Mr. Wilford, insieme ad una che ci permette di rivedere i due protagonisti Jennifer Connelly e Daveed Diggs. A differenza di quanto era stato rivelato nel corso delle prime puntate della stagione, Mr. Wilford non è morto subito dopo la partenza del treno, ma si trovava su "Big Alice", convoglio ferroviario rimasto segreto per oltre sette anni.

In questo momento il cast dello show è occupato a girare le ultime scene della seconda stagione, anche se per adesso non conosciamo ancora quando sarà possibile vedere gli episodi inediti. Se cercate altre indiscrezioni sulla serie di TNT presente nel catalogo di Netflix, vi segnaliamo questa intervista a Sheila Vand di Snowpiercer, l'attrice è famosa per essere il volto di Zarah Ferami nelle puntate dello show.