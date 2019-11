Snowpiercer: Sean Bean nella seconda stagione della serie

Nuova aggiunta al cast di Snowpiercer, la serie tv ispirata alla graphic novel dell'82 e all'omonimo film del 2013 diretto da Bong John-ho: nella seconda stagione serie arriverà Sean Bean.

Nel 2015, TNT ordina due stagioni di una serie tv su Snowpiercer, la cui produzione ha finalmente avuto il via libera lo scorso anno (il rinnovo della seconda stagione di Snowpiercer è arrivato nel mese di maggio). Qualche mese fa, WarnerMedia ha annunciato lo spostamento dello show sul network PBS, mentre in occasione della presentazione di HBO Max, è stato confermato il ritorno della serie sul canale per cui era stato originariamente inteso, TNT.



La versione televisiva di Snowpiercer differirà per vari aspetti dal film di Bong John-hoo con protagonista Chris Evans, e uno di questi sarà, ovviamente il cast.

Tra gli interpreti principali dello show abbiamo Daveed Diggs (Andre Layton), Jennifer Connelly (Melanie Cavill), Alison Wright (Ruth), Sam Otto (John Osweiler), Iddo Goldberg (Bennett), Sheila Vand (Zarah) e Annalise Basso (LJ Folger).



È però notizia dell'ultim'ora che nella seconda stagione si aggiungerà anche Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore Degli Anelli), possibilmente in un ruolo che non preveda una sua precoce dipartita.



Battute a parte, non sappiamo ancora chi interpreterà l'attore britannico, ma dato che non è stata ancora trasmessa la prima stagione di Snowpiercer, probabilmente dovremo aspettare ancora un po' per scoprirlo.