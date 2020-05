Snowpiercer: la serie tratta dal film di Bong Joon-Ho arriva su Netflix, ecco il trailer

Mentre si parla già del rinnovo per una seconda stagione di Snowpiercer, la serie ispirata all'omonimo film di Bong Joon-Ho è pronta a fare il suo debutto nel catalogo italiano di Netflix, come viene annunciato nell'ultimo trailer dedicato allo show.

Potete vedere l'avvincente filmato in calce alla notizia, il video ci mostra il treno su cui si è rifugiata l'umanità, costretta a vivere in questo modo da ormai sette anni, a causa della glaciazione estrema del mondo che ha reso la Terra completamente inabitabile. I sopravvissuti a questo drammatico evento hanno dato vita ad una società con drammatiche differenze di classe, le persone più povere infatti sono costrette a stare in vagoni senza nessuna comodità, mentre dalla parte opposta del treno è presente ogni tipo di lusso. La situazione è destinata a cambiare però, dopo che il protagonista dello show guida un'insurrezione contro gli abitanti dei vagoni di testa.

A partire dal prossimo 25 maggio saranno disponibili nel catalogo di Netflix le prime due puntate dello show, le restanti invece saranno pubblicate in seguito, al ritmo di due alla settimana. Nel cast saranno presenti Daveed Diggs, Jennifer Connely, Rowan Blanchard, Mickey Summer e Alison Wright, infine se cercate altre informazioni, vi lasciamo con il trailer di Snowpiercer.