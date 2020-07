Snowpiercer: Sheila Vand svela i primi dettagli sulla seconda stagione!

Abbiamo visto il trailer di Snowpiercer, ora scopriamo qualcosa in più sulla seconda stagione grazie a questa intervista a Sheila Vand, interprete di Zarah Ferami nelle puntate dello show presente nel catalogo di Netlfix.

L'attrice ha risposto alle domande di ComicBook.com, rivelando qualche elemento sulle prossime puntate inedite dello show con protagonisti Daveed Diggs e Jennifer Connelly. Ecco il suo commento: "Sto cercando di capire cosa posso dire, è sempre difficile parlare di queste cose. Abbiamo un altro treno, quindi un mondo differente si è appena scontrato con il nostro. Posso dire che ci sarà una società organizzata in modo completamente diverso da quello conosciuto nella prima stagione. Diventerà tutto più complicato perché le persone nell'altro treno non avranno le risorse per sopravvivere da sole, per questo la loro società sarà più cupa e ci saranno delle cose molto strane. Mi piacciono molto questi nuovi elementi, credo che nella seconda stagione ci saranno più momenti sci-fi".

Sembra quindi che il mondo di Snowpiercer cambierà molto nella seconda stagione. Non sappiamo ancora quando saranno disponibili i prossimi episodi, nel frattempo vi lasciamo con le nostre prime impressioni di Snowpiercer, le cui prime cinque puntate sono presenti nel catalogo di Netflix e il cui cast è composto da attori quali Daveed Diggs, Jennifer Connelly e Sean Bean.