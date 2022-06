Snowpiercer, lo show è stato cancellato: non ci sarà una quinta stagione!

Dopo una rapida ascesa, che ha portato al rinnovo dello scorso anno per una quarta stagione, Snowpiercer ferma la sua corsa: lo show non avrà infatti un quinto capitolo. Ad annunciarlo è TNT, che a quanto pare rinuncerà insieme a TBS allo sviluppo di serie sceneggiate sotto quella che è la sua nuova società madre Warner Bros. Discovery.

Arrivato sui nostri schermi per la prima volta a Maggio 2020, Snowpiercer è un prodotto unico nel suo genere, che ha negli anni conquistato delle recensioni sicuramente contrastanti da parte della critica. Da una parte c'era infatti chi lo ha elogiato, sottolineando l'interessante critica sulla società portata avanti dalla serie. Dall'altro chi ha criticato le modifiche troppo imponenti apportate al materiale originale. Per chi non lo sapesse, infatti, il thriller distopico post-apocalittico è basato sull'omonimo film di Bong Joon-ho del 2013, a sua volta tratto dalla graphic novel di Jacques Lob, Benjamin Legrand e Jean-Marc Rochette del 1982, Le Transperceneige.

Snowpiercer ci porta nel 2026, in un mondo che è divenuto un grande blocco di ghiaccio. Qui i resti dell'umanità girano su un treno, lo Snowpiercer appunto, che percorre continuamente un tragitto completo intorno al mondo. Da quel che sappiamo il margine di salvataggio dello show è quasi nullo. In questo momento, infatti, sembra assolutamente improbabile che i suoi creatori acquisterebbero la serie altrove, riportandola dunque sui nostri schermi. Quindi, nonostante l'ampio margine di storie che si potrebbero ancora raccontare, sembra proprio che la fine sia vicina.

Intanto, mentre attendiamo la stagione conclusiva, vi raccontiamo Snowpiercer 3 nella nostra recensione!