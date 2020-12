Snowpiercer, lo showrunner: 'Nella nuova stagione ci sarà un'allegra reunion familiare'

La stagione di debutto di Snowpiercer si è conclusa con una serie di avvincenti cliffhanger, che hanno lasciato moltissimi dubbi ai telespettatori. Non è ancora chiaro cosa potremo aspettarci dai nuovi episodi ma, qualche anticipazione ci giunge dallo showrunner Graeme Manson.

"Non sembra che sarà una corsa facile per Melanie, sarà molto particolare il rapporto con sua figlia. Per prima cosa, non abbiamo ancora ben chiaro il carisma e le capacità di Wildford. Abbiamo le nostre idee su di lui attraverso Melanie e il suo mito, ma che tipo di vita ha vissuto Alexandra laggiù? Questa domanda guiderà tutta la nuova stagione".

In precedenza, lo showrunner aveva rivelato alcune delle caratteristiche del personaggio interpretato da Sean Bean: "Posso solo dire che Wilford è vile, divertente e molto ben vestito. All'inizio della stagione non è ancora ben chiaro ciò che ha fatto alla mente di Alexandra. Sarà una presenza molto nefasta".

Una delle star della serie, Sheila Vand, ha confermato che la seconda stagione sarà sicuramente una corsa incredibile e sfrenata: "Quello che posso dire è che c'è un'altra società di persone che opera in modo molto diverso dalla prima stagione. E quello che penso di poter dire è che diventa molto più strano, le altre persone non hanno necessariamente le risorse che noi abbiamo avuto per sopravvivere, e quindi quello che hanno passato è molto più cupo e ha portato a cose più inquietanti e strane. E mi piace perché mi piace quando lo spettacolo si sofferma su questo genere delle cose".

Vi ricordiamo che Snowpiercer 2 debutterà il prossimo 25 gennaio.