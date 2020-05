Snowpiercer, ci siamo: da oggi su Netflix la serie prequel del film di Bong Joon-ho

Da oggi su Netflix è disponibile la prima stagione della serie Snowpiercer, prequel del film di Bong Joon-ho, e basata sulle graphic novel pubblicate con il titolo Le Transperceneige, fumetto post-apocalittico, uscito a livello internazionale con il titolo Snowpiercer. La serie si svolge otto anni prima degli eventi narrati nel film.

Nel 2027 il mondo si è trasformato in un'immensa landa desolata di ghiaccio in seguito ad un fallito tentativo di porre rimedio al surriscaldamento globale. Gli unici esseri umani sopravvissuti vivono all'interno del treno a moto perpetuo denominato Snowpiercer, che percorre un tragitto completo ogni anno. Se nei primi vagoni la vita è pressoché agiata e piena di vizi, nei vagoni in coda al treno si vive nella miseria assoluta. Tuttavia le gerarchie potrebbero essere stravolte da un momento all'altro.



Nel cast dello show i protagonisti sono Daveed Diggs e il premio Oscar Jennifer Connelly, vera e propria star della serie.

Il regista sudcoreano Bong Joon-ho figura tra i produttori esecutivi dello show. Bong è salito alla ribalta della fama mondiale grazie al suo ultimo grande successo cinematografico, Parasite, vincitore del premio Oscar quale miglior film all'ultima edizione degli Academy Award di qualche mese fa.

Nel suo film del 2013, Snowpiercer, il cast era composto da Chris Evans, Ed Harris, Jamie Bell e Octavia Spencer.

Ma chi sono i protagonisti della serie Snowpiercer? Da oggi è possibile scoprirlo grazie a Netflix, che ha pubblicato sulla sua libreria l'intera serie.

Lo showrunner ha spiegato che ognuno dei personaggi di Snowpiercer sa di aver distrutto il mondo, considerato che la serie è ambientata in un futuro post-apocalittico causato anche dai tentativi tardivi degli umani di contrastare il surriscaldamento globale.