Snowpiercer: Steven Ogg rivela la data di uscita dell'adattamento televisivo

Il mitico Steven Ogg, attore noto per aver prestato le sue fattezze al personaggio di Trevor in GTA 5 e per i suoi ruoli in numerose serie televisive, ha rivelato la data di uscita di Snowpiercer, progetto basato sull'omonimo film del 2013 e destinato al piccolo schermo.

Ecco cosa ha dichiarato in occasione di un panel tenutosi alla FanX Convention di Salt Lake City: "Si tratta di una grande serie televisiva prodotta da TNT e che verrà distribuita a livello internazionale da Netflix. I fan potranno vederla a giugno del 2019. C'è un cast incredibile, tra cui Jennifer Connelly e Daveed Diggs. Martedì tornerò a girare le mie scene sui treni, non vedo l'ora!."

Come annunciato in passato, Steven sarà un personaggio ricorrente e vestirà i panni di Pike, un leader della Coda del Treno che prima della Glaciazione era solito finire in carcere. Fuggito prima del catastrofico evento, però, l'uomo è riuscito a salire sul Treno della salvezza, divenendo un guerriero del popolo della Coda.

Vi ricordiamo che Snowpiercer è ambientato sette anni dopo che il mondo è diventato una landa ghiacciata, e racconta la storia dei pochi membri dell'umanità sopravvissuti che abitano un gigantesco treno in perpetuo movimento intorno a tutto il mondo.

Ogni vagone corrisponde ad una classe sociale, e proprio come nel film del 2013 con Chris Evans, anche la serie tv metterà in scena la guerra di classe, l'ingiustizia sociale e politica e la lotta per la sopravvivenza. Il pilot sarà diretto da Scott Derrickson, regista di Doctor Strange.