Snowpiercer, Steven Ogg di Westworld e The Walking Dead a bordo della serie TNT

È il puntualissimo Deadline a informarci quest'oggi che l'apprezzato caratterista Steven Ogg, visto di recente in The Walking Dead e Westworld -ma sono anche suoi voci e volto del Trevor di GTA V- si è ufficialmente unito al cast dell'atteso adattamento televisivo di Snowpiercer targato TNT.

Come specifica il sito, il ruolo di Ogg sarà ricorrente. L'attore vestirà infatti i panni di Pike, un leader della Coda del Treno che prima della Glaciazione era solito finire in carcere. Fuggito prima del catastrofico evento, però, l'uomo è riuscito a salire sul Treno della salvezza, divenendo un guerriero del popolo della Coda.



Snowpiercer è ambientato sette anni dopo che il mondo è diventato una landa ghiacciata, e racconta la storia dei pochi membri dell'umanità sopravvissuti che abitano un gigantesco treno in perpetuo movimento intorno a tutto il mondo. Ogni vagone corrisponde ad una classe sociale, e proprio come nel film del 2013 con Chris Evans, anche la serie tv metterà in scena la guerra di classe, l'ingiustizia sociale e politica e la lotta per la sopravvivenza.



Snowpiercer vede nel cast anche Iddo Goldberg, Mickey Sumner, Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Katie McGuinness, Alison Wright, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Lena Hall.



Il pilot della serie sarà diretto da Scott Derrickson (Doctor Strange, Sinister) e lo show verrà distribuito internazionalmente da Netflix nel corso del 2019.