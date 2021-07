Snowpiercer, TNT rinnova la serie per una quarta stagione

Non si ferma l’ascesa di Snowpiercer che è appena stata rinnovata per una quarta stagione da TNT. La notizia arriva mentre la produzione della terza stagione si è appena conclusa, la serie è stata realizzata dopo il grande successo del film diretto da Bong Joon-ho ed è ambientata otto anni prima degli avvenimenti del lungometraggio.

"'Snowpiercer' è stata una serie di incredibile successo per noi che continua a catturare l'immaginazione degli spettatori, far crescere il pubblico e mantenere forti ascolti", hanno affermato Sam Linsky e Adrienne O'Riain, co-responsabili della programmazione originale per TBS, TNT e veroTV.

“Tutte le nostre stagioni si imbarcano in una corsa emotiva e inaspettata e le trame ben tracciate continueranno ad evolversi e rimarranno rilevanti per il pubblico. Siamo entusiasti di continuare a far funzionare il treno nella quarta stagione".



Alla fine della seconda stagione di Snowpiercer, Layton (Daveed Diggs) e Ruth (Alison Wright) hanno complottato per riprendersi Snowpiercer.

Con l'aiuto di Javier (Roberto Urbina) e Alexandra (Rowan Blanchard), Layton e Ruth sono tornati su Snowpiercer e si sono radunati con i loro sostenitori. La terza stagione inizia con Layton e la sua cerchia ristretta al comando di un piccolo treno di pirati alla ricerca di Melanie e di un possibile luogo caldo dove stabilirsi, aiutato da un nuovo sopravvissuto. Tornato su Snowpiercer, il signor Wilford (Sean Bean) sta consolidando il suo potere, sventato solo da alleati segreti di Layton nascosti sul treno, impegnati nella causa.

Il cast della terza stagione include anche Archie Panjabi, Chelsea Harris, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuiness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Steven Ogg.



Vi lasciamo con la nostra recensione della seconda stagione di Snowpiercer, attualmente le prime due stagioni sono disponibili su Netflix in attesa dell'uscita della terza.