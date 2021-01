Snowpiercer, TNT rinnova la serie per una terza stagione

A meno di una settimana dal debutto della seconda stagione di Snowpiercer, TNT ha deciso di rinnovare la serie tv con Daveed Diggs e Jennifer Connelly per una terza stagione.

Dopo una tortuosa fase di sviluppo, la serie tv Snowpiercer, ispirata all'omonimo film con Chris Evans diretto dal regista Premio Oscar Bong Jon-ho e basata a sua volta sulla graphic novel francese Le Transperceneige, sta premendo sul pedale dell'acceleratore e tira dritto verso una nuova meta.

Se, infatti, dal 2015 al 2020, anno di debutto della prima stagione in America, lo show ha fatto la spola tra un network e l'altro, affrontando anche diversi problemi sul piano creativo-produttivo, tra abbandoni, reshoot e sostituzioni di registi e produttori, adesso sembra vaggiare tranquillo, anzi... A tutta birra!

È notizia di poco fa, infatti, che TNT ha ufficialmente rinnovato Snowpiercer per una terza stagione.

Vedremo allora quali tra gli attuali membri del cast, come ad esempio i già menzionati Jennifer Connelly, Daveed Diggs, la new entry Sean Bean, Alison Wright, Rowan Blanchard, Mickey Sumner, Katie McGuinness, Iddo Goldberg, Lena Hall, Roberto Urbina, Sheila Vand, Steven Ogg Annalise Basso e Sam Otto ritroveremo ancora una volta terminata la seconda stagione, che debutterà su TNT il prossimo 25 gennaio (e così dovrebbe essere anche per noi su Netflix).