Snowpiercer, il treno si ferma: annunciata la data dell'ultima stagione

La quarta, ultima e travagliata stagione di Snowpiercer vedrà la luce, alla fine dei conti. Dopo il riassesto della rete TNT che ha dato i natali alla serie tv, è giunta la notizia ufficiale dell’acquisizione dei diritti per lo show da parte di AMC che pubblicherà i primi tre capitoli e l’atteso finale della narrazione post-apocalittica.

Dopo aver parlato dei problemi legati al caldo durante la produzione di Snowpiercer, torniamo ad occuparci dell’apprezzata serie tv tratta dalla graphic novel Le Transperceneige e dal film di Bong Joon-ho del 2013, per condividere la notizia che la quarta stagione, già completata, riceverà una distribuzione nonostante i problemi della rete televisiva che le ha dato i natali e che ne ha cancellato la messa in onda dopo le prime tre parti.

AMC+ pubblicherà verso la fine del 2024 i capitoli già mostrati in Italia da Netflix prima di rilasciare la fine dello show nei primi mesi del 2025.

A proposito dell’acquisizione, Tomorrow Studios ha diffuso un comunicato: “Amiamo Snowpiercer e AMC è il partner perfetto per condividere la sua ultima stagione, che completa una serie piena di talenti brillanti e che intrattiene gli spettatori esplorando importanti questioni globali”.

Allo stesso modo, anche Ben Davis, dirigente AMC, ha commentato l’accordo: “Snowpiercer è un’avventura da brivido al limite del possibile, con una fanbase fedele e una gradita aggiunta ad AMC e AMC+. Non vediamo l’ora di dare agli spettatori l’opportunità di guardare le prime tre stagioni nel corso dell’anno, in attesa dell’arrivo di una straordinaria quarta stagione diretta da Paul Zbyszewkski e condita da questo cast stellare”.

In attesa, dunque, di poter vedere anche in Italia il finale dell’ambiziosa opera, vi lasciamo alla nostra recensione della terza stagione di Snowpiercer.

