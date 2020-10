Snowpiercer, ufficiale la data della première della seconda stagione: i dettagli

Lo scorso maggio Netflix ha pubblicato la prima stagione di Snowpiercer, serie tv basata sul graphic novel Le Transperceneige, e ora è stata ufficializzata la première della seconda stagione dello show. Dalla stessa opera in passato Bong Joon-ho trasse il suo omonimo film, Snowpiercer, con protagonista la star Marvel Chris Evans.

Durante il recente panel virtuale del Comic-Con di New York è stato rilasciato un teaser trailer della seconda stagione, che svela la data ufficiale della première: 25 gennaio 2021. Nel video vengono mostrate alcune sequenze che svelano quello che i fan possono aspettarsi dai personaggi dello show, incluso Mr. Wilford (Sean Bean).



Il ruolo di Mr. Wilford nella serie ha sovvertito gli equilibri e le aspettative dei fan durante la prima stagione, dopo la scoperta che Melanie Cavill (Jennifer Connelly) aveva impersonato Wilford per influenzare le decisioni sul treno. Col passare del tempo durante la prima stagione si è scoperto che Wilford era sopravvissuto a bordo di un secondo treno, chiamato Big Alice. Tra gli altri abitanti di quel secondo treno anche Alexandra Cavill (Rowan Blanchard), presunta figlia morta di Melanie.

"Posso solo dire che lo Wilford di Sean Bean è vile, divertente e molto ben vestito. La cosa che non sappiamo all'inizio della stagione è cosa ha fatto Wilford alla mente di Alexandra. Come l'ha messa contro Melanie?" ha spiegato lo showrunner Graeme Manson.

Snowpiercer è interpretata da Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Iddo Goldberg, Susan Park, Mike O'Malley, Annalise Basso, Sheila Vand, Lena Hall e Steven Ogg.



Su Everyeye trovate la recensione della prima stagione di Snowpiercer e la recensione di Snowpiercer di Bong Joon-ho.