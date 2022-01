So cosa hai fatto, Amazon cancella la serie dopo la prima stagione

Una sola stagione è durata lo show So cosa hai fatto, moderna versione per la tv del romanzo del 1973 e della serie di film slasher degli anni '90. Co-prodotta da James Wan e da Atomic Monster, la serie era impostata con una trama simile alle versioni precedenti, in cui degli adolescenti vengono perseguitati da un assassino.

Dopo un incidente mortale nel quale i giovani vengono coinvolti nel corso di un'estate, il killer li schernisce, informandoli di essere a conoscenza delle loro malefatte. La notizia della cancellazione è stata annunciata da Deadline.

Il film del 1997 vedeva come protagonista Sarah Michelle Gellar, insieme ad un gruppo di star adolescenziali dell'epoca come Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr.



So cosa hai fatto aveva debuttato ad ottobre, concludendosi poi a novembre. Tutti i piani che erano stati anticipati per una seconda stagione finiscono nel dimenticatoio a causa della chiusura anticipata della serie decisa da Amazon.



Il cast era composto da Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom, Sonya Balmores e Bill Heck.

La prima stagione era molto attesa dai fan della serie di film ma probabilmente il risultato non è stato soddisfacente secondo Amazon, che ha deciso per una chiusura anticipata dei battenti.



Scoprite su Everyeye le nostre prime impressioni su So cosa hai fatto, la prima e unica stagione della serie reboot Amazon.