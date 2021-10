So cosa hai fatto: all'anteprima della serie Amazon spunta anche Sarah Michelle Gellar

Durante un panel di presentazione al New York Comic-Con, Amazon Prime Video ha mostrato un'anteprima di So cosa hai fatto, la nuova serie teen-horror in arrivo sul servizio di streaming on demand a partire dal 15 ottobre.

Mentre rispondevano alle domande dei fan, gli attori della nuova serie Amazon Original So cosa hai fatto hanno ricevuto una visita a sorpresa proprio dal cast originale del film del 1997, che a sua volta ha rivolto alle giovani star alcune “domande da fan”. Il cast della nuova serie si è detto colpito e onorato dalla sorpresa di Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr., intervenuti a dare il loro supporto e per condividere il loro entusiasmo per la serie in uscita. All'interno dell'articolo potete vedere la clip dell'intervista, oltre ad un'anteprima della serie (inoltre, su Everyeye potete recuperare anche il trailer di So cosa ha fatto).

Scritta e prodotta da Sara Goodman, la serie Amazon Original So cosa hai fatto è basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui si basa anche l’iconico film del 1997: un anno dopo il fatale incidente d’auto che ha sconvolto la serata del diploma, alcuni adolescenti si ritrovano legati da un segreto oscuro mentre il gruppo inizia ad essere perseguitato da un brutale assassino. So cosa hai fatto è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television, e vede tra i produttori esecutivi anche James Wan. I primi quattro episodi della serie saranno disponibili in esclusiva su Prime Video da venerdì 15 ottobre, con nuovi episodi ogni venerdì, fino al finale di stagione previsto per il 12 novembre.

Per altri approfondimenti recuperate la nostra recensione del film So cosa hai fatto.