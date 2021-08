So cosa hai fatto, data di uscita e prima foto della serie Amazon prodotta da James Wan

Oltre due anni dopo che il progetto è stato affidato alla produzione di James Wan, il reboot televisivo di So cosa hai fatto è finalmente in arrivo. Amazon Prime Video ha infatti svelato un primo sguardo ufficiale e la data di uscita in streaming.

Come riportato da Variety, i primi quattro episodi della serie debutteranno sul servizio il prossimo 15 ottobre, mentre la seconda metà verrà pubblicata il successivo 12 novembre.

Basata sull'omonimo romanzo di Lois Duncan che ha ispirato anche il film del 1997 con protagonisti Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr., che ha vita a sua volta a due sequel intitolati rispettivamente Incubo finale e Leggenda mortale, I Know What You Did Last Summer segue un gruppo di adolescenti legati da un fatale incidente d'auto avvenuto la sera del diploma. Quel tragico evento risale a un anno prima degli eventi principali della serie, che vede i protagonisti perseguitati da un brutale assassino che è a conoscenza del loro oscuro segreto.

Il cast include Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck and Brook Bloom. Lo show è prodotto da Amazon Studios e Sony Pictures Television in collaborazione con la Atomic Monster di James Wan, mentre alla sceneggiatura troviamo Sara Goodman.