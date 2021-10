So cosa hai fatto arriva su Amazon: scoprite il remake del cult con Sarah Michelle Gellar

Una nuova serie horror arricchisce l'offerta streaming su Amazon Prime Video. Da venerdì 15 ottobre sono disponibili i primi 4 episodi di So cosa hai fatto, show tratto dall'omonimo romanzo di Lois Duncan pubblicato nel 1973 e dal quale venne tratto un film diventato cult nel 1997, con Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt.

Ogni venerdì verrà pubblicato un nuovo episodio, per un totale di 8 episodi. Lo show reimmagina in una chiave moderna la storia raccontata nel libro e nel film.

Un gruppo di ragazzi è coinvolto in un fatale incidente stradale durante la serata di festeggiamenti per la conquista del diploma, e un anno dopo si ritrovano legati da un oscuro segreto e perseguitati da uno spietato assassino. Mentre cercano di scoprire l'identità del killer, i protagonisti scoprono le pieghe maggiormente inquietanti che si nascondono negli angoli della cittadina in cui vivono, all'apparenza perfetta e senza difetti.



Il cast della serie comprende Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Cassie Beck e Brooke Bloom.

Sarah Michelle Gellar era all'anteprima della serie pochi giorni fa, attirando l'attenzione dei media; il film del 1997 è uno dei titoli più apprezzati del cinema horror anni '90, ripreso anche in svariate parodie come quelle di Scary Movie.

So cosa hai fatto è creata da Sarah Goodman ed è stata girata sull'isola hawaiana di Oahu.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di So cosa hai fatto, il cult diretto da Jim Gillespie.