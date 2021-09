So cosa hai fatto: sesso e violenza nel primo trailer della serie Amazon di James Wan

Amazon Prime Video ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di I Know What You Did Last Summer, reboot in forma seriale del celebre film cult So cosa hai fatto diretto da Jim Gillespie nel 1997 con Sarah Michelle Gellar protagonista. Questo reboot televisivo arriva dal produttore James Wan ed esordirà sulla piattaforma ad ottobre.

Nel corso del filmato conosciamo un po' tutti i nuovi protagonisti di questa nuova riproposizione della storia, stavolta ambientata in un liceo americano ai giorni nostri, con tutto i topoi che hanno reso famoso il genere: quindi le lezioni, i party organizzati in casa all'insaputa dei genitori, l'alcool che scorre a fiotti e anche le prime disinibizioni riguardanti sesso e violenza. So cosa hai fatto è prodotta in collaborazione con James Wan.

Basata sull'omonimo romanzo di Lois Duncan che ha ispirato anche il film del 1997 con protagonisti Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr., che ha vita a sua volta a due sequel intitolati rispettivamente Incubo finale e Leggenda mortale, I Know What You Did Last Summer segue un gruppo di adolescenti legati da un fatale incidente d'auto avvenuto la sera del diploma. Quel tragico evento risale a un anno prima degli eventi principali della serie, che vede i protagonisti perseguitati da un brutale assassino che è a conoscenza del loro oscuro segreto.

Il cast include Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck and Brook Bloom. Lo show è prodotto da Amazon Studios e Sony Pictures Television in collaborazione con la Atomic Monster di James Wan, mentre alla sceneggiatura troviamo Sara Goodman.

I Know What You Did Last Summer debutterà in streaming il 15 ottobre 2021. Su queste pagine potete da un'occhiata alla prima immagine di So cosa hai fatto.