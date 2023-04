So Long Marianne: Alex Wolff sarà Leonard Cohen nella nuova serie biografica

La nuova serie sul leggendario cantautore Leonard Cohen, So Long Marianne/b>, prodotta in collaborazione da NRK e Crave ha finalmente trovato il suo protagonista dopo l’annuncio della presenza di Thea Sofie Loch Næss nei panni della musa dell’artista, Marianne Ihlen.

Alex Wolff, attore e musicista statunitense, interpreterà l’artista canadese nella serie le cui riprese sono cominciate a fine marzo 2023 in differenti località del mondo tra cui Oslo, Montreal e l’isola greca di Idra.

L’attore, che ha già avuto modo di lavorare con registi di grande fama come Nolan e Shyamalan, si sta costruendo rapidamente un posto nella nuova Hollywood, in tal senso vi riportiamo le dichiarazioni proprio di Wolff su una particolare scena su cui ha lavorato in Hereditary di Ari Aster.

La storia del nuovo biopic, stando alla sinossi ufficiale, racconterà “l’intima vicenda di due persone sole che si innamorano in un periodo della loro vita in cui cercano di capire chi sono e quale sia il loro posto nel mondo mentre uno dei due sta diventando uno dei cantanti più famosi di tutti i tempi”.

A proposito della sua opera, il creatore della serie Øystein Karlsen ha dichiarato: “Sembra che, per come va il mondo in questo momento, una serie capace di celebrare la vita e l’amore, con il nucleo centrale che parla di trovare la propria strada nella vita, sia necessaria come non mai”.

In attesa di nuove informazioni sulla serie vi lasciamo alla notizia bomba a proposito di un altro film con protagonista una stella della musica, visto che è ormai ufficiale che Timothée Chalamet sarà Bob Dylan nel nuovo film A Complete Unknown di James Mangold.