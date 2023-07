Sofia Vergara, che attacco alla star di Modern Family! 'Ha dimenticato da dove viene'

Sembrano non finire le disavventure che riguardano Sofia Vergara. L’attrice, che ha recentemente annunciato con il marito Joe Manganiello di aver preso la scelta di divorziare, deve ora schivare le parole al vetriolo indirizzatele dalla star televisiva Teresa Giudice, che, durante un episodio del suo podcast, è tornata a parlare male di lei.

Abbiamo parlato solo pochi giorni fa di Sofia Vergara per ricordare quale sia il patrimonio della star di Modern Family, e, chiamandola in causa nuovamente, non possiamo non riportare l’infelice uscita di Teresa Giudice durante una puntata del suo Namaste B$tches Podcast.

La personalità della televisione ha ricordato un incontro con l’attrice che non le ha lasciato un buon ricordo. Quando infatti i team di PR di entrambe le star avevano deciso, nel 2017, di far fare una foto alle due insieme, la situazione era degenerata.

La Giudice ha ricordato: “Io non volevo fare una foto con lei. Non ho mai chiesto di fare una foto con nessuno, a meno che non sia una cosa casuale. Quando stavamo facendo questa foto, lei era tipo immobile di fronte a me. È stata la donna più maleducata che abbia mai incontrato”.

Quindi ha continuato, imitando l’accento colombiano della Vergara: “Ho visto il suo atteggiamento e poi l’ho sentita chiedere al suo addetto alle pubbliche relazioni: ‘Perché mi fai fare una foto con quella signora?’. E io le ho risposto: ‘Scusa? Non volevo fare una foto con te. Non chiederei mai di fare una foto con te’”.

Quindi la Giudice ha terminato: “Mi sono detta: che maleducata. Non sei per niente umile. Hai dimenticato da dove vieni. Non è che lei sia partita dall’alto… ha dimenticato da dove veniva. Non era una persona con i piedi per terra e non sono una sua fan”.

Di sicuro tra le due non scorre buon sangue, dunque e, continuando a parlare delle vicissitudini dell'attrice non possiamo non ricordare della scena con Sofia Vergara tagliata in Danni Collaterali.