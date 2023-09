Sofia Vergara come non l'avete mai vista in questa nuova serie crime di Netflix

A diversi anni dall'annuncio di Griselda, la piattaforma di streaming on demand Netflix< è finalmente pronta a procedere con la distribuzione dell'attesa nuova serie crime con protagonista l'amatissima Sofia Vergara.

Miniserie tv composta da sei episodi co-creata da Sofia Vergara insieme al produttore Eric Newman (Narcos) e al regista Andrés Baiz, Griselda è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una madre affettuosa che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, la Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”.

Il co-creatore e produttore esecutivo Eric Newman ha dichiarato: “Come immigrata colombiana e madre single che è arrivata in America e ha costruito un impero, Sofía condivide l’aspetto personale di questo personaggio, e la sua passione nel raccontare la sua storia è stata senza dubbio la forza trainante di questo progetto. Ciò che sorprenderà davvero gli spettatori è il modo in cui riesce a racchiudere questa totale oscurità nella sua performance, lontana dalla comicità per cui è amata e conosciuta. Trovare la strada giusta per interpretare questo ruolo è stata la sua grande sfida in questo show, e vedere la trasformazione riuscita è stato un privilegio”.

Sofia Vergara come non l'avete mai vista, dunque, nella prossima serie crime dai creatori di Narcos. In attesa di un trailer e una data d'uscita, vi segnaliamo che il debutto di Griselda è atteso per gennaio 2024 in esclusiva su Netflix.