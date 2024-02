Sofia Vergara, la reazione alla nuova fiamma di Joe Manganiello dopo il divorzio

Sofía Vergara è pronta a lasciarsi alle spalle i suoi sette anni di matrimonio e a fare spazio a un nuovo uomo nella sua vita. Secondo quanto riferito, la star delle serie Mordern Family e Griselda è a caccia del suo prossimo spasimante dopo essersi separata dal marito, Joe Manganiello, e aver chiesto il divorzio dall'attore lo scorso luglio.

"Sofía è pazza per gli uomini in questo momento", ha dichiarato una fonte alle testate giornalistiche che sostiene che la Vergara sia desiderosa di "trovare un nuovo marito". "È una seduttrice per sua natura, ma stavolta ha alzato il tiro: è proprio in quella zona", ha aggiunto l'insider.

Nonostante si sia "divertita" durante i suoi recenti appuntamenti con l'affascinante chirurgo Justin Saliman, l'attrice vuole ancora tenere aperte le sue opzioni, ha confessato un confidente. "Sta uscendo con lui, ma non è assolutamente una cosa seria", ha confermato la fonte a proposito del flirt della star di Modern Family con l'affascinante dottore, sottolineando come la storia d'amore non sia esclusiva.

L'insider ha ammesso: "Sta gettando la sua rete dappertutto. Se si trova in un bar o in un ristorante e qualcuno di carino cattura la sua attenzione, non ci pensa due volte a flirtare con lui o addirittura a dare il suo numero". Il modo in cui Vergara affronta gli appuntamenti sembra tutto sommato divertente.

"La gente sta attenta ai propri uomini quando si tratta di Sofía, e per una buona ragione: È una delle donne più sexy del pianeta e gli uomini vanno pazzi per lei", ha sottolineato la fonte, aggiungendo: "Naturalmente le donne sono nervose. Non possono fare a meno di vederla come una minaccia".

Sebbene alcuni possano pensare che sia un po' troppo presto per la Vergara voltare pagina, sembra che il suo matrimonio con Manganiello fosse già finito quando la loro separazione è diventata di dominio pubblico, come ha riportato in precedenza OK Magazine.

"Hanno avuto almeno due separazioni di prova e hanno dovuto fingere in pubblico", ha rivelato un'altra fonte all'epoca in cui il loro divorzio è stato annunciato in modo scioccante tramite una dichiarazione congiunta. "La verità è che conducono stili di vita molto diversi", aveva spiegato l'insider, visto che Manganiello è sobrio da decenni mentre Vergara ama le feste.

Manganiello "è più un tipo casalingo che gioca a Dungeons & Dragons con i suoi amici", ha descritto l'insider, notando che la moglie "è l'anima di ogni festa e ama vestirsi per andare a ballare e a bere cocktail fino a tarda notte senza di lui". Le loro differenze non hanno fatto sì che la star di Magic Mike amasse meno la Vergara, tuttavia il loro matrimonio alla fine ha fatto il suo corso.

"Joe la amava davvero e non ha mai cercato di cambiarla o di darle degli ultimatum. Hanno finito per vivere vite separate e lei sembrava godere del suo tempo lontano da lui", ha concluso il confidente.