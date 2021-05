Sofia Vergara: uno scatto mozzafiato su Instagram fa impazzire i fan [FOTO]

Sofia Vergara è sempre molto attiva sui social network e giusto pochi giorni fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae in una posa ammiccante. La foto in questione risale agli anni '90 come indicato dalla stessa attrice e celebrità della televisione, in un ritorno vero e proprio al passato, un tuffo nei ricordi.

La didascalia che Vergara ha voluto allegare alla fotografia dice tutto: "Un altro scatto classico anni '90, #tbt (ovvero un ritorno al passato) giusto perché l'estate sta arrivando". Insomma, l'attrice ha voluto riscaldare gli animi dei suoi follower visto l'imminente arrivo dell'estate e l'inizio del mese di giugno con uno scatto in costume.

Dopo aver raggiunto la notorietà come modella, Sofia Vergara è diventata un volto della televisione grazie al successo senza precedenti della sit-com Modern Family, andata in onda dal 2009 al 2020, mentre recentemente è stata giudice per la trasmissione America's Got Talent. Al cinema, dopo essere apparsa in film come I Puffi e Gigolò per caso al fianco di John Turturro e Woody Allen, recentemente è apparsa in film quali The Brits Are Coming e Stano.

Nel 2012 Vergara è stata inserita da Forbes nella classifica delle cento celebrità più potenti al mondo con 19 milioni di dollari guadagnati tra il maggio 2011 e il maggio 2012. Nel 2012, nel 2013 e anche nel 2014 è stata l'attrice più pagata del piccolo schermo con un guadagno di 30 milioni di dollari.

Per quanto riguarda gli altri attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato.