Sofia Vergara sempre più sexy: in arrivo la linea di lingerie della star di Modern Family

Sofia Vergara è una delle star più pagate della tv per il suo ruolo in Modern Family ma, al di là del suo lavoro come attrice, l'interprete di Gloria Delgado è anche un'affermatissima imprenditrice come dimostra la sua sensualissima line di lingerie da poco lanciata sul mercato.

L'attrice mira a realizzare biancheria intima comoda, priva di cuciture, e estremamente inclusiva. Lo scopo di questo nuovo marchio lanciato da Sofia Vergara è infatti quello di realizzare una lingerie che riesca ad abbracciare le forme del corpo di ogni donna, permettendo a ciascuna di esse di sentirsi finalmente a proprio agio. Al di là dei capi più basic, la linea presenta completini intimi estremamente sensuali, proprio come quello che la star di Modern Family indossa nel post che vedete in calce alla notizia.

In merito a questa nuova sfida lavorativa, l'attrice ha detto: "Ho sempre creduto che sentirsi a proprio agio con ciò che indossi sotto i vestiti sia importante tanto quanto ciò che indossi all'esterno. Sono così felice di offrire a donne di tutte le taglie e tonalità della pelle biancheria intima e reggiseni che le faranno sentire sicure e comode. Ma anche supportate e sexy. Ho creato la mia linea di moda Walmart per dare a tutte le donne l'opportunità di acquistare abbigliamento di alta qualità a un prezzo accessibile. E sono così entusiasta che questi nuovi articoli continueranno a farlo".

Proprio di recente, in occasione della giornata internazionale del caffè, Sofia Vergara si è mostrata sui social completamente nuda. Insomma, l'interprete di Gloria Delgado sa sempre come attirare l'attenzione.