Sofia Vergara è una spietata boss colombiana nel trailer ufficiale di Griselda

A diversi mesi dal primo teaser di Griselda, in questi minuti la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della nuova serie tv crime con protagonista Sofia Vergara.

La selezione di immagini inedite, disponibili nel filmato che trovate nel player all'interno dell'articolo, svela anche la presenza nel cast della cantante colombiana Carolina Giraldo, meglio nota come Karol G, nel ruolo di Carla, un'amica intima di Griselda di Medellín (Colombia) che arriva a Miami insieme ad altre prostitute per aiutare a contrabbandare prodotti e diventa una delle confidenti più fidate di Griselda. Il trailer, inoltre, presenta Sofía Vergara nei panni della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco in un ruolo totalmente inedito nella carriera dell'attrice.

La serie, composta da 6 episodi, vede Sofia Vergara anche nel ruolo di produttrice esecutiva. Griselda debutterà su Netflix il 25 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. I creatori e produttori dello show sono Eric Newman e Andres Baiz (anche regista di tutti gli episodi), già creatori e produttori di Narcos e Narcos: Messico per Netflix.

Griselda è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una madre affettuosa che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni ‘70-’80, con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”.