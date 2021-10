Sofia Vergara, la star di Modern Family completamente nuda: la foto da Instagram

Sofia Vergara è una delle star più pagate della tv ma l'interprete di Gloria Delgado in Modern Family non dimentica le sue origini e da buona colombiana ha voluto rendere omaggio ad una delle bevande più tipiche della propria cultura, ovvero il caffè.

Per celebrare la Giornata Internazionale del Caffè la giunonica attrice ha pubblicato sui social una sua foto completamente nuda immersa in un mare di chicchi di caffè che vanno a coprire alcune zone strategiche del suo sensualissimo corpo. Naturalmente il popolo di Instagram ha gradito enormemente questo scatto e in pochissimo tempo ha raggiunto quasi 1 milione di like.

Anche i commenti non sono di certo mancati, un utente ha scritto: "Com'è svegliarsi ogni giorno ed essere Sofia Vergara?", un altro fan ha invece scritto: "Gli occhi sono tutti puntati su di te, nessuno sta guardando quel dannato caffè".

Intanto di recente, ad un anno esatto dal finale, il cast di Modern Family si è ritrovato per un pic-nic. Naturalmente tra le varie star della serie c'era anche la bellissima Sofia Vergara che ha pubblicato un selfie con i suoi amatissimi colleghi. Al pic nic ha partecipato anche Joe Manganiello, il marito dell'interprete di Gloria Delgado da sempre molto a suo agio con gli altri attori dell'amatissima sit-com.