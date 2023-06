Solar Opposites 4: Dan Stevens sarà la voce di Korvo al posto di Justin Roiland

Hulu ha trovato il sostituto di Justin Roiland in Solar Opposites: Dan Stevens prenderà il suo posto per la quarta stagione. L'attore presterà la sua voce a Korvo, un alieno che sostiene di odiare la Terra ed è sempre alla ricerca di un modo per riparare la propria astronave e tornare a casa. Hulu ha pubblicato una prima clip della nuova stagione.

Questo ingaggio fa seguito all'allontanamento di Roiland dalla serie all'inizio di quest'anno, dopo che erano emerse accuse di violenza domestica e segnalazioni di anni di comportamenti problematici da parte del creativo. Oltre che da Solar Opposites, Roiland è stato licenziato anche da Rick and Morty di Adult Swim, di cui è stato co-creatore insieme a Dan Harmon e voce di entrambi i ruoli.

Tuttavia, le accuse di violenza su Roiland sono cadute lo scorso marzo e l'autore è fermamente deciso a riabilitare il proprio nome.

In precedenza il procuratore distrettuale di Orange County ha respinto le accuse di violenza domestica, adducendo prove insufficienti. In risposta alle accuse, Roiland ha definito il risultato come "giustizia" per lui e ha continuato a sostenere che altre accuse mosse contro di lui erano false. Tuttavia, né Adult Swim né Hulu (con cui Roiland ha collaborato per Solar Opposites e Koala Man) hanno deciso di riaccoglierlo o reintegrarlo in qualsiasi veste.

Solar Opposites è stata rinnovata per la Stagione 4 nel giugno 2021, quindi ben prima che il caso Roiland esplodesse costringendo il network a correre ai ripari per cercare prima di tutto un nuovo doppiatore. Quella di Stevens è una scelta interessante, date le note capacità dell'attore, che abbiamo potuto apprezzare in serie come Downton Abbey e Legion e nel remake in live-action de La Bella e la Bestia.

Su questa pagine potete visualizzare la prima clip di Solar Opposites 4 con il nuovo doppiaggio di Stevens. La scena in questione vede il personaggio di Korvo colpito alla gola e con questo escamotage viene giustificato il suo cambio di voce.