Solar Opposites: primo, folle trailer per la nuova serie dal co-creatore di Rick and Morty

Hulu ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Solar Opposites, nuova serie animata realizzata da Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty nonché doppiatore originale di entrambi i protagonisti, insieme a Mike McMahan per la piattaforma streaming di proprietà Disney.

Stando alla sinossi, lo show "segue un gruppo di quattro alieni che fuggono dai loro pianeta natali e atterrano per incidente sulla Terra in una casa pronta per il trasloco nel bel mezzo dell'America suburbana. Il quartetto è diviso tra chi pensa che la Terra sia il miglior posto in cui vivere, e chi invece crede che sia il peggiore."

Insieme al poster ufficiale, che potete trovare in calce, Comicbook.com ha pubblicato la nutrita lista di attori che presteranno la voce ai personaggi di Solar Opposites: Alan Tudyk, Alfred Molina, Amanda Leighton, Andrew Matarazzo, Andy Daly, Calum Worthy, Chris Cox, Christina Hendricks, Echo Kellum, Eric Bauza, Gary Anthony Williams, Gideon Adlon, Jacob Vargus, Jason Mantzoukas, Jeannie Elias, Jesse Mendel, Jon Barinholtz, Karan Brar, Kari Wahlgren, Ken Marino, Liam Cunningham, Maurice LaMarche, Miguel Sandoval, Nat Faxon, Natalie Morales, Neil Flynn, Phil LaMarr, Rainn Wilson, Rob Schrab, Ryan Ridley, Sagan McMahan, Thomas Barbusca, Tiffany Haddish, Tom Kenny, Vargus Mason & Wendi McLendon-Covey.

Solar Opposites debutterà su Hulu il prossimo 8 maggio. In attesa di novità sulla distribuzione italiana, qui potete trovare le nostre impressioni sulla prima parte di Rick & Morty 4. Roiland, lo ricordiamo, è anche al lavoro sulla serie Gloop World targata Quibi.