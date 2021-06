Solar Opposites: la serie Hulu rinnovata per la stagione 4, tornerà su Disney Plus!

Secondo quanto confermato da Deadline, Hulu ha appena rinnovato per una quarta stagione Solar Opposites, serie animata creata da Justin Roiland - quest'ultimo anche co-autore della celebre Rick and Morty per Adult Swim - e da Mike McMahan. La serie animata è disponibile attualmente in streaming per l'Italia sulla piattaforma digitale Disney+.

La serie grazie a questo ultimo rinnovo godrà quindi di altri 12 episodi, che seguiranno gli otto episodi delle prime due stagioni e gli ulteriori 12 episodi di cui sarà composta anche la terza stagione di Solar Opposites. Lo show ha debuttato in streaming nel 2020 e la terza stagione è già stata ordinata ed è attesa per il debutto nel 2022 sulla piattaforma Hulu mentre per l'Italia sarà disponibile su Disney+ che attualmente ha in catalogo le prime due stagioni complete.

Solar Opposites segue un team di quattro alieni costretti a fuggire dal loro pianeta prima che questo esploda che li porta quindi a trasferirsi nella periferia americana. I quattro sono egualmente divisi tra chi considera la Terra meravigliosa e chi invece la trova deprecabile. Korvo (Justin Roiland) e Yumyulack (Sean Giambrone) vedono solo il marcio, il consumismo sfrenato e la fragilità degli esseri umani. Invece, Terry (Thomas Middleditch) e Jesse (Mary Mack) amano gli umani e tutti i loro programmi in TV, il cibo spazzatura e tutto quello che c'è di divertente. La loro missione? Proteggere il Pupa, un super-computer senziente che un girono si evolverà nella sua vera forma, consumando loro e terraformando il pianeta.

Ovviamente Roiland, Thomas Middleditch, Sean Giambrone e Mary Mack riprenderanno i rispettivi ruoli. Su queste pagine vi rimandiamo alla nostra intervista al creatore di Solar Opposites Justin Roiland e alle nostre impressioni sulla seconda stagione di Solar Opposites.