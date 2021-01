Quanti soldi ha guadagnato Matt Groening? Il cachet del creatore dei Simpson

Attualmente alla stagione 32 la serie animata I Simpson va in onda dal 1989 e detiene il record per la serie televisiva animata più longeva. Creata dal genio di Matthew “Matt” Abraham Groening lo show non ha smesso di conquistare spettatori in tutto il mondo diventando uno dei franchise di maggior successo.

I Simpson si sono guadagnati una reputazione per la straordinaria capacità di prevedere le tendenze nella cultura americana e persino prevedere eventi come l’elezione del Presidente Trump, il duello tra Biden e Trump e molto altro.



Matt Groening è uno scrittore, fumettista, produttore e animatore americano nato a Portland e il creatore del fumetto "Life in Hell" e delle famose serie televisive, Futurama e Disincanto oltre che I Simpson.



Il patrimonio netto di Matt Groening è di circa $ 600 milioni, e si stima che il franchise dei Simpson superi i $ 750 milioni. Tra dvd, t-shirt, pupazzi, funko pop e qualsiasi oggetto venduto con il marchio della serie, il volume d’affari non è da poco.



Il film uscito nel 2007 ha incassato 527 milioni di dollari in tutto il mondo superando anche Mission: Impossible II. A proposito di funko pop date un'occhiata alle nuove uscite dedicate a I Simpson e scoprite dove si trova Springfield, l'iconica cittadina dove vivono i nostri amati protagonisti.