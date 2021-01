Quanti soldi stampano ne La casa di carta? Le cifre astronomiche della banda

L'attesa sembra infinita per i fan de La casa di carta. La quinta e ultima parte dello show, che metterà fine alle avventure del Professore e della sua banda ancora non ha una data ufficiale d'uscita, quindi nel frattempo, per non lasciare soli i numerosi fan, continuiamo a trattare di alcune curiosità legate alla serie spagnola Netflix.

Se abbiamo già visto insieme tutti gli ultimi aggiornamenti sull'uscita de La casa di carta 5, vogliamo infatti parlarvi oggi di un qualcosa che i fan si chiedono da molto tempo, ovvero: quanti soldi sono riusciti a stampare i rapinatori durante la prima stagione della serie?

Una rapina "perfetta"

Come sapete, durante la prima stagione (divisa nelle prime due parti dello show), il Professore (Álvaro Morte), aveva ordito un piano apparentemente "perfetto": entrare nella Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (conosciuta anche come la Real Casa de la Moneda), la zecca di stato spagnola a Madrid, per far stampare migliaia di milioni e scappare con il bottino. Tuttavia, le cose non sono sempre andate come sperato e abbiamo dovuto dire addio, già nel corso delle prime due parti, ad alcuni personaggi davvero importanti, come Mosca (Paco Tous), Oslo (Roberto García Ruiz), e anche l'amatissimo Berlino (Pedro Alonso).

Sforzi ripagati

Tuttavia, per i "sopravvissuti", il bottino è stato davvero rilevante: nonostante il piano originale non sia stato rispettato (che prevedeva di stampare ben 2.4 miliardi di euro) a causa delle complicazioni, Tokyo (Úrsula Corberó) e il resto della banda hanno comunque portato a casa ben 984 milioni di euro. Il che vuol dire che ognuno dei sei membri rimanenti (incluso il Professore) ha ottenuto la bellezza di 164 milioni di euro. Una cifra incredibile.

Mentre vi lasciamo al nostro approfondimento sul futuro ne La casa di carta del personaggio di Tokyo, vogliamo sapere la vostra: sapevate quanti soldi sono riusciti a stampare il Professore e la banda di rapinatori nelle prime due parti de La casa di carta? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!