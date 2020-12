Quanti soldi ha fatto Walter White? Tutti i guadagni di Heisenberg in Breaking Bad

Avete mai pensato a quanti soldi ha guadagnato il più grande cuoco di metanfetamina della storia, Walter White, durante il suo mandato pluristagionale come Heisenberg nella serie televisiva di successo Breaking Bad?

La storia di Breaking Bad inizia con un obiettivo umile e nobile da parte di Walter White: aiutare la sua famiglia ad avere un futuro economico che il suo lavoro da insegnante non gli aveva permesso di avere. Un figlio disabile, una moglie casalinga e lui con un cancro inguaribile non gli permettevano di stare al sicuro psicologicamente una volta morto. Come sarebbe andata avanti la sua famiglia senza il suo stipendio? Suo figlio sarebbe mai potuto andare al college? Che futuro avrebbero avuto? Durante una retata organizzata da suo cognato, agente della DEA (Drug Enforcement Administration), Walter scopre che un modo rapido per accumulare denaro sarebbe stato spacciare metanfetamine.

Bene, il suo obiettivo iniziale era di circa 737mila dollari e questo lo scopriamo nell'episodio 8 della stagione 5, ma nello stesso episodio vendiamo a sapere che Walter White, grazie ai suoi numerosi investimenti e alla massiccia produzione in collaborazione con diversi cartelli della droga, aveva più che quadruplicato il suo obiettivo iniziale. Più esattamente il suo gruzzoletto contava una cifra tre volte superiore al quadruplo del suo obiettivo iniziale. Aveva guadagnato abbastanza per essere definito il più ricco commerciante di metanfetamina del Nord America e fu allora che pronunciò la sua frase epica: "Ho così tanto denaro che non posso nemmeno contarlo". Walter White aveva così tante banconote di diversi tagli da 20, 50 e 100 dollari che ad un certo punto smise di contarle.

Ma all'incirca a quanto ammontavano i suoi guadagni totali? In un episodio si può osservare come 80 milioni di dollari duramente guadagnati vengono conservati all'interno di otto grandi barili e poi sepolti nella vastità del deserto del New Mexico. Ad un certo punto, però, gli ex alleati amici neonazisti suprematisti bianchi di Jack hanno fatto irruzione nel luogo in cui erano sepolti i barili e hanno preso tutti i barili tranne uno. L'ultimo barile che hanno lasciato in possesso di Walter White in Breaking Bad era di quasi 11 milioni di dollari. Walter ha usato parte di quei soldi per fuggire dalla città dopo essere stato quasi catturato dalla polizia. Nei mesi successivi, ha speso un altro pezzo di quei soldi per raccogliere rifornimenti prima di tornare ad Albuquerque. Per suo figlio, Walter ha lasciato una somma di 9 milioni di dollari come regalo d'addio. In realtà i soldi erano 85 milioni di dollari, ma 5 milioni li diede al suo alleato Jesse Pinkman che li utilizzerà nel film spin-off El Camino.

Questa storia permise a Breaking Bad di vincere numerosissimi premi e di andare avanti per 5 lunghe stagioni.