Un Posto al Sole, anticipazioni del 12 Febbraio. Il ritorno di Nicotera

Anticipazioni Un Posto al Sole - 12 Febbraio 2020

Furiosa con Alberto e Cipriani che hanno nuovamente ridotto la figlia Clara in uno stato di prostrazione, Nunzia medita vendetta e contatta un misterioso uomo del suo passato.

Nel frattempo, il magistrato Nicotera tornerà a Napoli per contrastare l’ascesa di un clan camorristico ed indagare su un boss molto violento e pericoloso. Come la prenderà Viola?

Preoccupato come Guido all’idea che Patrizio e Vittorio vadano a vivere da soli, Raffaele dovrà convincere Renato a scambiare la sua cantina con quella di Guido.

