Un Posto al Sole, anticipazioni del 13 Febbraio: sorprese per San Valentino

In attesa di scoprire cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole di stasera, la RAI ha già diffuso la sinossi e le prime anticipazioni dell'episodio della fiction ambientata a Napoli che andrà in onda domani, giovedì 13 Febbraio su Rai 3.

Anticipazioni Un Posto al Sole - Puntata del 13 Febbraio

Ai Cantieri andrà avanti la discussione sul futuro candidato al ruolo di amministratore delegato. Marina (Nina Soldano) però a quanto pare ha in serbo un'idea in grado di mettere d'accordo tutti.

Dopo la violenta e feroce aggressione subita, Alberto realizzerà di essersi messo in una situazione più grande di lui e apparentemente senza via d’uscita.

Al Vulcano si entrerà già nel clima di San Valentino, ma a quanto pare un incidente di percorso rischierà di compromettere l'intera serata. Cosa succederà?

Un Posto Al Sole sarà trasmesso alle 20.45 su Rai 3. Come sempre, vi ricordiamo che la puntata potrà essere seguita in diretta anche sulla piattaforma RaiPlay, o in un secondo momento attraverso la sezione "on demand" che però richiede la registrazione (gratuita) per poterla vedere in qualsiasi momento.