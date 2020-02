Un Posto al Sole, anticipazioni del 14 Febbraio: San Valentino in pericolo?

La Rai ha diffuso le prime anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani 14 Febbraio, che coinciderà con il San Valentino. A quanto pare però non tutto filerà liscio e gli spettatori dovranno aspettarsi tanti colpi di scena, soprattutto al vuLCANO.

Anticipazioni Un Posto al Sole - 14 Febbraio

Tra varie peripezie ed emergenze, San Valentino al Vulcano sarò messo in pericolo ma Samuel (Samuele Cavallo) farà il possibile per salvare la situazione. Furiosa per l’intervista rilasciata da Sebastiano, Marina cercherà Fabrizio.

Nelle ultime settimane infatti erano trapelate in rete alcune indiscrezioni e fotografie che parlavano di un bacio tra Arianna e Samuel proprio nell'episodio che andrà in onda nella serata di ieri. Sarà vero oppure gli autori hanno semplicemente voluto approfittare dell'hype creato intorno alla Festa degli Innamorati per stuzzicare gli appassionati della soap opera? Lo scopriremo domani.

Ricordiamo che ieri sono state pubblicate le anticipazioni della puntata di stasera di Un Posto al Sole, in cui si inizierà ad entrare nell'atmosfera di domani.

Un Posto al Sole sarà trasmesso alle 20:45 su Rai 3, ma per coloro che non avranno modo di seguirlo in diretta è possibile anche recuperare le puntate direttamente sulla piattaforma RaiPlay tramite la sezione on demand accessibile gratuitamente.