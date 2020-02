Un Posto al Sole, anticipazioni del 18 Febbraio: dolorosa decisione per Clara

Dopo la puntata di San Valentino di Un Posto al Sole, che ha regalato non poche sorprese e colpi di scena, torna questa sera su Rai 3 alle 20:45 la fiction ambientata a Napoli. Nel frattempo però la RAI ha già diffuso le prime indiscrezioni su ciò che accadrà nell'episodio in onda domani sera, ovviamente allo stesso orario.

Un Posto al Sole - Anticipazioni del 18 Febbraio

Andrea e Arianna si sono appena riconciliati quando una notizia tanto attesa sconvolgerà i loro piani. Ferita dalla reazione negativa di Alberto all’annuncio della sua gravidanza, Clara prenderà una dolorosa decisione. Mentre Serena inizia a patire la stanchezza per la propria condizione di madre single, Leonardo torna a farsi vivo.

I temi trattati quindi saranno tanti. In primis bisognerà vedere come reagirà Arianna nei confronti di Andrea dopo quanto accaduto nella puntata di venerdì scorso. Si tornerà a parlare ancora una volta di Serena, che dopo la rottura con Filippo inizierà a soffrire la difficile situazione in cui si è trovata, nonostante Leonardo continui a tentarla.

Non è noto invece a cosa si riferisca la Rai nella sinossi quando parla di "dolorosa decisione" per Clara. Interromperà la gravidanza?

La puntata come sempre potrà essere seguita anche sulla piattaforma RaiPlay.