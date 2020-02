Un Posto al Sole, anticipazioni del 19 Febbraio: Filippo e Serena di nuovo insieme?

In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di stasera di Un Posto al Sole, la RAI ha diffuso come sempre le anticipazioni su ciò che accadrà nell'episodio della popolare soap opera napoletana in onda nella serata di domani su Rai 3.

Un Posto al Sole - Anticipazioni del 19 Febbraio

Filippo e Serena a quanto pare saranno sul punto di ricomporre la loro famiglia e tornare insieme, ma qualcuno sarà pronto a minare la loro ritrovata felicità.

Gli abitanti della terrazza celebreranno la bella notizia per Andrea ed Arianna, che hanno ricevuto l'ok all'adozione internazionale. Tuttavia, quest'ultima dovrà chiarire la sua situazione sentimentale con Samuel dopo quanto avvenuto nell'episodio di San Valentino.

Alberto tornerà a Palazzo Palladini, ma dovrà sottostare alle scelte dei condomini.

La puntata andrà in onda come sempre alle 20:45 su Rai 3, e potrà essere seguita anche sulla nuova piattaforma RaiPlay che ha debuttato lo scorso Novembre e garantisce anche la visione in modalità on demand di tutti i contenuti.