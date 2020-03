Un Posto al Sole, anticipazioni del 2 Marzo. Alberto convince Clara

Dopo la pausa per il weekend, torna domani alle 20:45 su Rai 3 Un Posto al Sole, con la prima puntata della settimana che riprenderà esattamente da dove ci aveva lasciato l'episodio del 28 Febbraio scorso.

Un Posto al Sole - anticipazioni del 2 Marzo 2020

Alberto riesce a convincere Clara a recedere dal suo proposito, qualcuno però non si fida completamente di lui e gli fa un minaccioso avvertimento.

Ormai convinta che Fabrizio si stia sacrificando per lei, Marina lo affronta chiedendogli di ammettere la verità.

Raffaele e gli inquilini del palazzo stanno per fare la conoscenza del simpatico capocantiere che si occuperà di ristrutturare le cantine per Vittorio e Patrizio, ma fin dall’inizio i lavori si riveleranno complicati e turbolenti.

L'episodio, come sempre, sarà trasmesso in prima serata alle 20.45 sulla terza rete della televisione pubblica, ma come sempre sarà possibile seguirla anche sulla piattaforma RaiPlay sia in streaming che in formato on demand.