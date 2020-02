Un Posto al Sole, anticipazioni del 20 Febbraio: colpo di scena tra Filippo e Serena?

Come ogni giorno, è stata diffusa la trama e le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda domani sera, 20 Febbraio 2020, eccezionalmente alle 21:05 e non alle 20:45 come di consueto. Vediamo cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera ambientata a Napoli.

Un Posto al Sole - Puntata del 20 Febbraio

Allo scopo di riabilitare la sua figura pubblica, Marina concede un'intervista ad un giornale, dopo di che va da Rosato per affrontarlo direttamente. La situazione però potrebbe pericolosamente degenerare.

Continua l'opera di avvicinamento tra Filippo e Serena: la cena tra i due, che doveva sancire il ritorno, però avrà un esito inatteso per colpa di Leonardo.

Renato, deciso a prendersi la sua vendetta per la cantina che gli è stata sottratta, ordirà uno scherzo ai danni di Raffaele e Guido.

La puntata di Un Posto al Sole di stasera invece sarà trasmessa come sempre alle 20:45 e potrà essere seguita come sempre anche sulla piattaforma RaiPlay della TV di Stato, oltre che in diretta anche in formato on demand.